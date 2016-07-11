

Geçen yıl yaklaşık 50 bin, bu yıl ise sadece Ramazan Bayramı nedeniyle yaklaşık 20 bin İranlı Van'ı ziyaret etti. Sınıra sadece 80 kilometre uzaklıkta bulunduğu için özellikle resmi ve dini bayramların büyük bölümünü Van'a gelerek geçiren İranlı'lar, tesis azlığından yakınıyor. Van'da göl kıyısındaki bir otel ve özel şahıslara ait bazı küçük tesisler dışında halk plajı bulunmuyor. Yaz aylarında Van Gölü'e girmek istediklerini belirten İranlı'lar, ancak göl kıyısında kendilerine hitap edecek plaj ve uygun tesis bulunmadığını bu nedenle kentten erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kenti dolaşmak ve alış veriş yapmakla yetindiklerini anlatan İranlılar, güzel bir kent olan Van'ın bu eksikliğinin giderilmesini istiyor.







'SINIR KAPISINDA ÇOK BEKLİYORLAR'







Yaklaşık 5 yıldır Van'a turist getirdiğini belirten İranlı Tur Operatörü Vahid Rostami, İranlıların Van'ı çok sevdiklerini anlattı. İran'dan Van'a gelen turistlerin standartlarının yüksek olduğunu, havasına, denizine hayran kalındığını ancak tesis sıkıntısı yaşadıklarını belirten Rostami, şunları söyledi:







"Van, bize çok yakın. İnanılmaz bir havası ve çok güzel bir denizi var. Kente gelenler otelleri, alışveriş merkezlerini beğeniyor. Ancak çok güzel bir suyu olan Van Gölü'ne sadece bakmakla yetiniyorlar. Serinlemek isteyen, ya da uzun süreli göl kıyısında kalmak isteyenler için böyle bir imkan yok. İranlı'lar olarak Van Gölü kıyısına plaj yapılmasını istiyoruz. Bu arada, sınır kapıları için de yeni düzenlemeler yapılmalı. Bir çok İranlı saatlerce sınır kapısında beklediği için gelmekten vazgeçiyor."







'HALK PLAJLARI YAPILMALI'







Van Gölü Havzası Turizim Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir de kent ekonomisine büyük katkı sunan İranlı'lara istedikleri ölçülerde imkan sunamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Tunçdemir, bunu kent için büyük bir eksiklik olduğunu belirterek şöyle dedi:







"Buraya gelenler istedikleri gibi alışveriş yapmak istiyorlar. Bir diğer istekleri ise eğlenebilecekleri veya dinlenebilecekleri mekanlar. Maalesef, eğlence ve dinlenme için yeterli imkan sunamıyoruz. 450 kilometre sahili olan Van Gölü çevresinde tek bir halk plajı bile yok. Bu sadece İranlılar için de değil. Çevre illerden gelen insanlarımıza da bu imkanı sunamıyoruz. Bunu defalarca yetkililere bildirdik. Van ekonomisine büyük katkı sunan turistler için ve kendi insanımız için göl çevresinde herkesin rahat bir şekilde suya girmesini sağlayacak uygun mekanlar ve halk plajları bir an önce yapılmalı. Bunu olması halinde yaz aylarında Van'ı ziyaret eden turistler daha uzun süreli kalacaktır."