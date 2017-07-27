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İranlılar Sahadan Çekiliyoruz Deyince Bakan Sahaya İndi
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İRANLILAR SAHADAN ÇEKİLİYORUZ DEYİNCE BAKAN SAHAYA İNDİ


İranlılar Sahadan çekiliyoruz deyince Bakan sahaya indi
Tarih : 27 Temmuz 2017, 10:00
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Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Voleybol Erkek Milli Takımı, İran'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son sette sahadan çekilen İranlı oyuncuları ve takımın yöneticilerini ikna ederek sahaya dönmelerini sağladı.

MAÇ 2 SAAT 44 DAKİKA SÜRDÜ

Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapılan yarı final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Bak da izledi. Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-18, ikinci seti ise 25-19 önde kapattı. Üçüncü seti 25-20 kaybeden milliler, dördüncü seti 25-20 kazandı. Milliler, 2 saat 44 dakika süren karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

BAKAN SAHAYA İNDİ

Müsabakanın son setinde Türkiye 16-12 öndeyken İranlı oyuncular hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekilme kararı aldı. Oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Bakan Bak, İranlı yönetici ve oyuncuları ikna ederek yeniden sahaya dönmelerini sağladı.

Maçın ardından ay-yıldızlı oyuncular ve İranlı voleybolcuları tebrik eden Bakan Bak, yaptığı açıklamada, muhteşem bir mücadele olduğunu söyledi.

"SPOR BAZEN HATALARLA DOLUDUR"

Finale yükselen ay-yıldızlı oyunculara başarılar dileyen Bak, "Olimpiyatların doğasında vardır tabii ki mücadele. İran takımı mücadeleye biraz itiraz etti. Biraz gerginlik oldu ama bu sporun doğasında vardır. Çünkü sporcular o anda nabızları yüksek mücadele ediyorlar. Hakem kararı onların istediği gibi olmayınca da bazen böyle itirazlar oluyor. Spor bazen hatalarla doludur. Neticede milli takımımız güzel bir müsabaka gösterdi. Müsabaka sonrasında İran takımının yetkilileri ile görüştüm, kendilerini tebrik ettim ve bizim dost ve kardeş iki ülke olduğumuzu ifade ettim. Burada olimpiyatlar oynandığını söyledim ve bu olimpiyatlarda bizim de dostluk ve kardeşliğimize gölge düşürecek herhangi bir harekette bulunmadıkları için de kendilerine teşekkür ettim." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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