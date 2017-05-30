İRANLI SIR KOMUTAN SINIRDA GÖRÜNTÜLENDİ...
İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, Irak hükümeti yanlısı Haşd Şabi (PMU)'ye bağlı birliklerin yanında Suriye-Irak sınırında görüntülendi.
İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, Irak hükümeti yanlısı Haşd Şabi (PMU)'ye bağlı birliklerin yanında Suriye-Irak sınırında görüntülendi. Hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmayan ve nadiren cephede fotoğrafları yansıyan Kasım Süleymani, Ortadoğu'da İran destekli Şii milisleri birebir cephede destekliyor.
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