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İranlı kaçakçı, iç çamaşırında sakladığı külçe altınla yakalandı

İRANLI KAÇAKÇI, İÇ ÇAMAŞIRINDA SAKLADIĞI KÜLÇE ALTINLA YAKALANDI

Van'da iç çamaşırına sakladığı külçe altınla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kaçakçı, havalimanı polisi tarafından yakalandı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : İranlı Kaçakçı, İç Çamaşırında Sakladığı Külçe Altınla Yakalandı(5/10)1

Van'da iç çamaşırında gizlediği külçe altınla uçağa binmek isteyen İran uyruklu kişi tutuklandı.

X- RAY CİHAZINDAN GEÇERKEN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı'nda 18 Şubat'ta Van'dan İstanbul'a gitmek üzere X-ray cihazından geçen İran uyruklu A.S.N'nin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi.

Şüphelinin X-ray cihazından geçerken yoğun sinyal vermesi üzerine görevlilerce üst aramasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ÜSTÜNDEN 712 GRAM ALTIN ÇIKTI

"Yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine zulalanmış 2 paket halinde toplam 712,53 gram külçe altın ele geçirilmiştir. Elde edilen külçe altınla ilgili olarak A.S.N. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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