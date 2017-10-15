İRANLI GÖLGE KOMUTAN SÜLEYMANİ, KRİZ DİPLOMASİSİ İÇİN IKBY'DE!
Reuters'in haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, IKBY yönetimiyle Bağdat arasındaki krizi görüşmek için IKBY bölgesine geldi.
"IKYB İLE İRANLI ÜST YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİ" İDDİASI
Dün gece de Irak'ın Kerkük kentinde, IKYB ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edilmiş, KYB'den bazı üst düzey sorumlularla ve İranlı askeri yetkililerin Kerkük'ün Reşad köyünde bir araya geldiği ileri sürülmüştü.
"GÖLGE KOMUTAN" HAMANEY'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.EN SON TALABANİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybeden Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.
İran'ın sır komutanının aylardır nerede olduğuna dair bir bilgi yoktu. Ancak, geçtiğimiz günlerde, Kasım Süleymani'nin Kerkük civarına gittiği ve Kerkük'e saldırması için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiği iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk Suriye'de İlerliyor, Ypg İle Mesafe 3 Kilometre
- Erdoğan'dan Çin'i Memnun Eden Hamle! Başdanışmanını Çin'e Büyükelçi Yaptı
- Üniversite Mezunu Sözleşmeli Belediye İşçisi, Kadrolu Eşekle Sokakları Temizliyor
- Elif Şafak, Biseksüel Olduğunu İtiraf Etti
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Oğlu Evlendi! Nikah Şahitliğini Erdoğan Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seri Katil Gein'in Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
- Kraliyette Büyük Utanç! İngiltere Düşesinin Dayısı, Karısını Sokak Ortasında Dövdü
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar