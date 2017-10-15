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İranlı Gölge Komutan Süleymani, Kriz Diplomasisi İçin Ikby'de!
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İRANLI GÖLGE KOMUTAN SÜLEYMANİ, KRİZ DİPLOMASİSİ İÇİN IKBY'DE!


İranlı Gölge Komutan Süleymani, Kriz Diplomasisi İçin IKBY'de!
Tarih : 15 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : İranlı Gölge Komutan Süleymani, Kriz Diplomasisi İçin Ikby'de!(7/10)3

Reuters'in haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, IKBY yönetimiyle Bağdat arasındaki krizi görüşmek için IKBY bölgesine geldi.

"IKYB İLE İRANLI ÜST YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİ" İDDİASI

Dün gece de Irak'ın Kerkük kentinde, IKYB ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin bir araya geldiği iddia edilmiş, KYB'den bazı üst düzey sorumlularla ve İranlı askeri yetkililerin Kerkük'ün Reşad köyünde bir araya geldiği ileri sürülmüştü.

"GÖLGE KOMUTAN" HAMANEY'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.EN SON TALABANİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybeden Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

İran'ın sır komutanının aylardır nerede olduğuna dair bir bilgi yoktu. Ancak, geçtiğimiz günlerde, Kasım Süleymani'nin Kerkük civarına gittiği ve Kerkük'e saldırması için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiği iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İranlı  Gölge  Komutan  Süleymani  Kriz  Diplomasisi  İçin  Ikby  De    haber

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