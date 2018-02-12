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İranlı Cesur Kadın Dansıyla Rejime Meydan Okudu
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İranlı cesur kadın dansıyla rejime meydan okudu

İRANLI CESUR KADIN DANSIYLA REJİME MEYDAN OKUDU

İran'da genç kadın, yasağa aldırış etmeden sokakta dans etti. Cesur kadının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü

Tarih : 12 Şubat 2018, 01:30
Puan Ver : İranlı Cesur Kadın Dansıyla Rejime Meydan Okudu(5/10)1

İran'da bir kadının yasağa rağmen sokakta dans etmesine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BEYAZ ÇARŞAMBALAR EYLEMİ GİDEREK YAYILIYOR

İranlı kadınların İran hükümetine karşı başlattığı 'Beyaz çarşambalar" eylemi giderek yayılıyor.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

İran'da rejim karşıtı gösterilerin adresleri olan başkent Tahran sokakları bu kez de yasağa rağmen bir kadının sokakta dans etmesine tanık oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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