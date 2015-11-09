İRAN'LA S-300 ANLAŞMASINI İMZALADIK
Rusya'nın İran'la ülkeye S-300 füze savunma sistemleri sevk edilmesini öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.
Rus devlet teknoloji şirketi Rostec'in genel müdürü Sergey Çemezov, İran'a S-300 füze savunma sistemleri gönderilmesini öngören anlaşmanın imzalandığını açıkladı.
Sputnik'in haberine göre Rusya ve İran S-300 anlaşmasını 2007'de imzalamıştı. Ancak Moskova, 2010'da İran'a getirilen uluslararası yaptırımlar nedeniyle anlaşmayı dondurmuştu. İran da tahkim mahkemesinde Rusya'ya karşı dava açmıştı.
Dubai'deki bir savunma konferansında konuşan Çemezov da, 'Anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ilk bölümü yerine getirilince İran da Rusya'ya karşı açtığı davayı geri çekecek' dedi.
İran'ın nükleer programıyla ilgili P5+1 ülkeleri ile nisanda uzlaşı sağlanması sonrasında da Rusya, 2010'da verdiği kararı geri aldı. Bunun ardından da iki ülkenin yeni bir anlaşma imzalaması ve İran'a S-300 sevkiyatının 2015 sonuna kadar gerçekleştirilmesine karar verilmişti.
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