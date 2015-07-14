İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA SAĞLANDI
İran ile 5+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.
İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Batılı bir diplomat, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, son engellerin de aşılmasının ardından İran'la anlaşmaya varıldığını, bu kapsamda Birleşmiş Milletler müfettişlerinin, denetim amacıyla ülkedeki askeri tesislere girişleri konusunda uzlaşıldığını belirtti.
Anlaşma kapsamında, İran'ın BM tarafından gelecek askeri tesislere giriş talebini sorgulama hakkı bulunuyor.
Tarafların basın toplantısı ile anlaşmanın detaylarını açıklamaları bekleniyor.
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