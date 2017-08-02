İRAN'IN UZAYA FIRLATTIĞI UYDU, ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA'YI TELAŞLANDIRDI
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, geçen hafta uzaya uydu gönderdiğini açıklayan İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.
İran'ın 27 Temmuz'da uzaya gönderdiğini duyurduğu uydu, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da paniğe neden oldu. 4 ülke, İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.
İranla nükleer müzakereleri gerçekleştiren 6 ülke arasında yer alan dört Batılı ülkenin mektubunda, İran'ın Simurg füzesini uzaya göndermesinin "provokatif ve tehditkar" bir adım olarak nitelendirildi.
"NÜKLEER BAŞLIKLI BALİSTİK FÜZE OLABİLİRDİ"
Füzenin çeşidine ilişkin kesin bir kanıya yer verilmeyen mektupta, bunun balistik füze olması halinde nükleer başlık taşıyabilecek kapasite ve menzile sahip olabileceği kaydedildi.
Bu eylemin İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında 2015'te varılan ve BMGK tarafından onaylanan anlaşmayla (JCPOA) çeliştiği savunulan mektupta, söz konusu anlaşmaya göre İran'ın nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirilmesine ilişkin herhangi bir eylemde bulunmasının yasaklandığı hatırlatıldı.
Mektupta, uluslararası toplumdan İran'a eylemlerinin anlaşmayı ihlal ettiği konusunda açık mesaj yollaması istendi.
"İRAN ANLAŞMAYA UYGUN DAVRANMALI"
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Anlaşmanın tüm taraflarına, sözlerine sadık kalma ve anlaşmanın koşullarına uygun davranma çağrısı yapıyoruz." dedi.
İran Devlet Televizyonu 27 Temmuz'da uzaya gelişmiş bir uydu fırlatıldığını duyurmuştu.
Uzun müzakerelerin ardından İran, P5+1 ülkeleri ile 2015'te nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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