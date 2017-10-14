İRAN'IN SIR KOMUTANI KASIM SÜLEYMANİ, AYLAR SONRA TALABANİ'NİN MEZARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, Almanya'nın başkenti Berlin'de hayatını kaybeden Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Süleymani'nin nerede olduğu bilinmiyordu.
KERKÜK YAKINLARINDA GÖRÜNTÜ VERDİ
Kasım Süleymani'nin Kerkük civarına olduğu ve Kerkük'e saldırması için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiği iddialarının üzerinden çok geçmeden sır komutanın Kerkük kentine yakın olan ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin kabrinin olduğu Süleymaniye'de ortaya çıkması dikkat çekti.
4 GÜN ÖNCE TALABANİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, Irak'ın eski Cumurbaşkanı merhum Celal Talabani'nin vefatı dolayısıyla 4 gün önce taziye mesajı yayınlamıştı. Komutan Süleymani taziye mesajında, Irak'ın kuzeyindeki mevcut krizin merhum Talabani gibi erdemli ve bilinçli bir şahsiyetin boşluğu yüzünden yaşandığına dikkat çekerek, Talabani'nin büyük bir insan olduğunu ve Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Hristiyan ve Ezidisi dahil tüm Irak halkının özgürlüğü için yaklaşık 60 sene mücadele ettiğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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