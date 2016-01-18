İRAN'IN PETROL KARARI BİR ÇOK ÜLKEYE DARBE VURACAK!
Dünyanın petrol rezervinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan İran, yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatını arttırma kararı aldı. Bu karar bir çok ülkenin ekonomisini sarsacak gibi görünüyor.
Dünyanın petrol rezervinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan İran, yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatını arttırma kararı aldı. Bu karar bir çok ülkenin ekonomisini sarsacak gibi görünüyor.
Nükleer programı durdurmasıyla uluslararası yaptırımların kaldırıldığı İran, piyasaya dönüyor. En büyük endişe ise fiyatların düşmesi.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 6'dan fazla düşerek 30 doların altına gerileyen brent petrol, şimdi de İran baskısı altında.
YAPTIRIMLAR KALKTI
Dünyanın belirlenmiş petrol rezervinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan İran'ın nükleer programı durdurması konusunda uluslararası anlaşmanın hükümlerine uyum sağladığının duyurulmasının ardından, ülkeye yaptırımların da kaldırıldığı açıklandı.
İRAN PETROL İHRACATINA HAZIRLANIYOR
Bu adımla birlikte, ülke petrol ihracatını artırmaya hazırlanıyor. Bu durumun zaten baskı altında olan petrol fiyatlarını daha da aşağı çekebileceği ve petrole bağımlı ekonomilere ve şirketlere zarar verebileceği belirtiliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar