

Dünyanın petrol rezervinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan İran, yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatını arttırma kararı aldı. Bu karar bir çok ülkenin ekonomisini sarsacak gibi görünüyor.







Nükleer programı durdurmasıyla uluslararası yaptırımların kaldırıldığı İran, piyasaya dönüyor. En büyük endişe ise fiyatların düşmesi.



Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 6'dan fazla düşerek 30 doların altına gerileyen brent petrol, şimdi de İran baskısı altında.







YAPTIRIMLAR KALKTI







Dünyanın belirlenmiş petrol rezervinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olan İran'ın nükleer programı durdurması konusunda uluslararası anlaşmanın hükümlerine uyum sağladığının duyurulmasının ardından, ülkeye yaptırımların da kaldırıldığı açıklandı.







İRAN PETROL İHRACATINA HAZIRLANIYOR







Bu adımla birlikte, ülke petrol ihracatını artırmaya hazırlanıyor. Bu durumun zaten baskı altında olan petrol fiyatlarını daha da aşağı çekebileceği ve petrole bağımlı ekonomilere ve şirketlere zarar verebileceği belirtiliyor.