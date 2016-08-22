İRAN'IN BAVAR-373 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ TANITTI
Sputnik Türkiye'nin haberine göre İran'ın uzun zamandır beklenen Bavar-373 (İnanç-373) hava savunma sistemlerinin tanıtıldığı gösteriye İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan da katıldı.
Dehgan düzenlediği bir basın toplantısında, Bavar-373 sistemlerinin askeri birimlere yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.
İranlı kaynaklar, Bavar-373 sistemlerinin Rusya'nın S-300 füzelerinin muadili olduğunu söylüyor.
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