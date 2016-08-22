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iran'ın bavar-373 hava savunma sistemini tanıttı

İRAN'IN BAVAR-373 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ TANITTI

Sputnik Türkiye'nin haberine göre İran'ın uzun zamandır beklenen Bavar-373 (İnanç-373) hava savunma sistemlerinin tanıtıldığı gösteriye İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan da katıldı.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 11:32
Puan Ver : İran'ın Bavar-373 Hava Savunma Sistemini Tanıttı(0/10)






Dehgan düzenlediği bir basın toplantısında, Bavar-373 sistemlerinin askeri birimlere yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.



​İranlı kaynaklar, Bavar-373 sistemlerinin Rusya'nın S-300 füzelerinin muadili olduğunu söylüyor.

 








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