İran'da milletvekilleri, ülkenin başkenti Tahran'ın başka bir şehre taşınmasını öngören planın uygulanması için destek talep etti



İran meclisinden 73 milletvekili, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'den başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınmasını öngören planın uygulanmasına destek istedi.



İran Meclis Haber Ajansı'na konuşan milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, Tahran'ın kalabalık nüfusu, hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve deprem riski gibi nedenler göz önüne alınarak hazırlanan ve Aralık 2013'te mecliste onaylanan tasarının uygulanmasını isteyen 73 milletvekilinin Hamaney'e mektup yazdığını söyledi.



Tahran'da ocak ayında 26 kişinin hayatını kaybettiği Plasko İş Merkezi'nde çıkan yangına işaret eden Ebuturabi, "Bu olay Tahran'da şehircilik açısından tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Vekillerin Ayetullah Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektupta, liderin başkentin taşınması için yetkililere gerekli yönlendirmeyi yapması talebinde bulunuldu." dedi.







kaynak:habertürk