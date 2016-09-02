İRAN'IN ANLAŞMA İÇİN TAVİZ VERMESİ GEREKİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol ihracatçıları arasında üretimin dondurulmasına dair varılacak bir anlaşmanın doğru karar olacağını ve İran'ın anlaşma için taviz vermesi gerektiğini söyledi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin bu yılın başlarında üretim seviyelerini dondurmaya yönelik anlaşma çabaları, uluslararası yaptırımların kalkmasından bu yana pazar payını geri kazanmaya çalışan İran'ın yer almayı reddetmesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Bloomberg ile yaptığı röportajın metni Kremlin internet sitesinde yayınlanan Putin, İran'ın petrol üretimi konusunda "Ekonomik faydaları ve mantık açısından baktığımda bence bir uzlaşıya varmak doğru olur" dedi.
Piyasa aktörlerinin bu noktada küresel enerji kaynakları için fiyatları istikrara kavuşturmak adına gerekli kararları alacağını umduğunu söyleyen Putin, bu duruşunu Suudi Arabistan Veliaht Prens Vekili Muhammed bin Salman'a da ileteceğini belirtti. İkili Çin'de yapılacak G20 toplantısı sırasında bir araya gelebilir.
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