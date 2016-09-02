Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

iran'ın anlaşma için taviz vermesi gerekiyor

İRAN'IN ANLAŞMA İÇİN TAVİZ VERMESİ GEREKİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol ihracatçıları arasında üretimin dondurulmasına dair varılacak bir anlaşmanın doğru karar olacağını ve İran'ın anlaşma için taviz vermesi gerektiğini söyledi

Tarih : 02 Eylül 2016, 16:32
Puan Ver : İran'ın Anlaşma İçin Taviz Vermesi Gerekiyor(6/10)4


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin bu yılın başlarında üretim seviyelerini dondurmaya yönelik anlaşma çabaları, uluslararası yaptırımların kalkmasından bu yana pazar payını geri kazanmaya çalışan İran'ın yer almayı reddetmesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Bloomberg ile yaptığı röportajın metni Kremlin internet sitesinde yayınlanan Putin, İran'ın petrol üretimi konusunda "Ekonomik faydaları ve mantık açısından baktığımda bence bir uzlaşıya varmak doğru olur" dedi.



Piyasa aktörlerinin bu noktada küresel enerji kaynakları için fiyatları istikrara kavuşturmak adına gerekli kararları alacağını umduğunu söyleyen Putin, bu duruşunu Suudi Arabistan Veliaht Prens Vekili Muhammed bin Salman'a da ileteceğini belirtti. İkili Çin'de yapılacak G20 toplantısı sırasında bir araya gelebilir.








Etiketler: İran  In  Anlaşma  İçin  Taviz  Vermesi  Gerekiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER