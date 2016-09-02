

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve üye olmayan ülkelerin bu yılın başlarında üretim seviyelerini dondurmaya yönelik anlaşma çabaları, uluslararası yaptırımların kalkmasından bu yana pazar payını geri kazanmaya çalışan İran'ın yer almayı reddetmesi üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.







Bloomberg ile yaptığı röportajın metni Kremlin internet sitesinde yayınlanan Putin, İran'ın petrol üretimi konusunda "Ekonomik faydaları ve mantık açısından baktığımda bence bir uzlaşıya varmak doğru olur" dedi.







Piyasa aktörlerinin bu noktada küresel enerji kaynakları için fiyatları istikrara kavuşturmak adına gerekli kararları alacağını umduğunu söyleyen Putin, bu duruşunu Suudi Arabistan Veliaht Prens Vekili Muhammed bin Salman'a da ileteceğini belirtti. İkili Çin'de yapılacak G20 toplantısı sırasında bir araya gelebilir.