İRAN'DAN TÜRKİYE'YE ÜST DÜZEY ZİYARET ERTELENDİ
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ankara'ya yapacağı ziyaret ertelendi.
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.
Cihangiri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecekti.
Daha önce Kasım ayında düzenlenmesi beklenen ziyaret yine ertelenmişti. Cihangiri'nin Cuhmurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyordu.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar