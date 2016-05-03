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iran'dan türkiye'ye ortaklık teklifi!

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE ORTAKLIK TEKLİFİ!

İSO'nun Tahran ziyaretinde Türkiye'ye ortak otomobil üretme önerisi geldi. İran Sanayi Bakanı “Yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir otomobil tasarımı yaparak tüm dünyaya ihraç edebiliriz” dedi

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:40
Puan Ver : İran'dan Türkiye'ye Ortaklık Teklifi!(10/10)7


İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İran ziyaretinde Türkiye'ye birlikte Otomobil üretme önerisi geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ticaret ve yatırım imkânlarını değerlendirmek amacıyla iş dünyasından 70 kişilik heyetle Tahran'ı ziyaret etti.

Bahçıvan'la görüşen İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammad Reza Nematzadeh, iki ülke arasındaki işbirliklerini artırmak istediklerini söyledi. Nematzadeh, “İki ülke iş insanlarının ortak yatırım yapması için İran'da dört yeni sanayi bölgesi oluşturuyoruz.

Yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir otomobil tasarımı yaparak dünyaya ihraç edebiliriz” dedi.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerden sorumlu Teknoloji ve İletişim Bakanı Dr. Mahmoud Vaezi de ambargo sonrası ilişkileri geliştirmek ve ihtiyaçlarını temin etmek istedikleri ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.








Etiketler: İran  Dan  Türkiye  Ye  Ortaklık  Teklifi    haber

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