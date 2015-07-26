

Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlarına, Şam rejiminin bölgedeki müttefiki İran'dan tepki geldi.







Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarla ilgili İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, "Teröre karşı etkin bir mücadele için devletlerin çok boyutlu işbirliği yapması gerekiyor.