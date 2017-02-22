

İran'da düzenlenen 6. Filistin İntifadası'na Destek Konferansı'na katılmak için Tahran'da bulunan Suriye Meclis Başkanı Hediye Abbas'la ortak basın toplantısında konuşan Velayeti, Ankara'yı hedef aldı.







İran'ın, Irak ve Suriye yönetimlerinin resmi daveti üzerine bu iki ülkede bulunduğunu söyleyen Velayeti, "İzinsiz ve davetsiz bu iki ülkeye girenler buralardan çıkmalılar. Ya kendileri çıkar ya da Irak ve Suriye halkı onları çıkarır" dedi.







ERDOĞAN: PERS MİLLİYETÇİLİĞİ







Erdoğan, Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyarette şu ifadeleri kullanmıştı:







"Suriye'nin bölünmesine karşıyız ama biliniz ki birileri de hem Suriye'nin hem Irak'ın bölünmesini istiyorlar. Irak'ın bölünmesi çalışmalarını yapanlar da var. Orada ki mezhebi mücadele aynı zamanda etnik mücadele çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da bir bölünme orada da söz konusu. Bunların önünü kesmemiz önünü almamız gerekiyor, benzer durum Suriye'de var. Suriye'deki gelişmenin de önünü almamız lazım bunun için de tabi Körfez'in, bizim üzerimize düşen neyse bunları hep beraber yapmamız gerekiyor. Çünkü biz zulme seyirci kalamayız, kalmayacağız."







kaynak:haber7