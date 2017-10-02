İRAN'DAN TÜRKİYE'YE İLGİNÇ MESAJ: ORG. AKAR'IN ÖNÜNDEKİ EKRANA 2 AYET YANSITTILAR
Org. Hulusi Akar'ın İran Genelkurmayı'nda katıldığı ve Kuzey Irak referandumunun değerlendirildiği toplantıda ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği ayetler yansıtıldı.
HABERLER.com / Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın İran Genelkurmay'ında katıldığı toplantıda, ekrana "Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği Tevbe Suresi'nin 38 ve 39'uncu ayetleri yansıtıldı.
GÜNDEMDE KUZEY IRAK'A OPERASYON VAR
Türkiye ve İran'ın, bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a karşı ortak operasyon düzenlemesinin dillendirildiği günlerde, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar İran'a gitti.
TEVBE SURESİ'NİN 38 VE 39'UNCU AYETLERİ YANSITILDI
Başkent Tahran'da mevkidaşı Tuğgeneral Muhammed Bakiri tarafından törenle karşılanan Org. Akar ve beraberindeki kurmay heyeti, İran Genelkurmay Karargahına geçti.
Karargahta iki ülkenin kurmayları tarafından düzenlenen toplantıda masa önündeki ekrana Tevbe Suresi'nin 38 ve 39'un ayetleri ve ayetlerin Türkçe ve Farsça mealleri yansıtıldı.
MESAJ OLARAK YORUMLANDI
"Allah yolunda sefere çıkmanın" emredildiği ayetlerle İran'ın, Kuzey Irak kriziyle ilgili Türkiye'ye mesaj verdiği yorumları yapıldı.
İşte Tevbe Suresi'nin 38 ve 39'uncu ayetlerinin meali:
Kaynak: haberinburada
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