

Moazami, doğalgazda fiyat konusunun çözülebileceğini ifade ederek, "Bu konuda anlaşabileceğimizi umut ediyorum. İki taraf için de anlaşılabilir bir konu. Komşumuz, dostumuz ve kardeşimiz Türkiye'ye gönderdiğimiz doğalgaz miktarını artırmak istiyoruz. Pazarlığımızı yapacağız ve bu durumu çözmeye çalışacağız. İran'ın Türkiye'ye gönderdiği doğalgaz miktarını artıracağına eminim." dedi.