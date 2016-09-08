İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ MİKTARINI ARTIRMA SİNYALİ...
İran Endüstri, Madencilik ve Ticaret Bakan Yardımcısı Moazami "Komşumuz, dostumuz ve kardeşimiz Türkiye'ye gönderdiğimiz doğalgaz miktarını artırmak istiyoruz" dedi.
Moazami, doğalgazda fiyat konusunun çözülebileceğini ifade ederek, "Bu konuda anlaşabileceğimizi umut ediyorum. İki taraf için de anlaşılabilir bir konu. Komşumuz, dostumuz ve kardeşimiz Türkiye'ye gönderdiğimiz doğalgaz miktarını artırmak istiyoruz. Pazarlığımızı yapacağız ve bu durumu çözmeye çalışacağız. İran'ın Türkiye'ye gönderdiği doğalgaz miktarını artıracağına eminim." dedi.
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