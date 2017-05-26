İRAN'DAN TRUMP'I KIZDIRACAK AÇIKLAMA: '3. YERALTI FÜZE FABRİKASI'
ABD Başkanı Donald Trump'ın füze denemeleriyle ilgili sert ifadelerle eleştirdiği İran, üçüncü yeraltı füze fabrikasının inşaa edildiğini duyurdu
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti sırasında füze denemeleri ve nükleer program konusunda 'uyardığı' İran, üçüncü yeraltı füze üretim fabrikasının inşaa edildiğini açıkladı.
Devrim Muhafızları'nın hava ve uzay bölümünün başında bulunan Amirali Hajizadeh, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İran, üçüncü yer altı füze fabrikasını inşaa etti. Füze kapasitemizi arttırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeni üretilecek füzelerin, karadan karaya füzeler olacağını söyleyen Hajizadeh, "Düşmmanlarımız ABD ve Siyonist rejim (İsrail)'in bizim füze programımızdan dolayı sinirli olmasını anlamak kolay. İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." şeklinde konuştu.
kaynak:habertürk
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