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iran'dan suudi arabistan'a sert uyarı

İRAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A SERT UYARI

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan'ın İranlı hacılara yönelik "en ufak saygısızlık" yapması yahut hayatını kaybeden İranlıların intikali konusunda üzerine düşeni yapmaması halinde İran'ın buna "sert ve ağır " karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Tarih : 30 Eylül 2015, 17:24
Puan Ver : İran'dan Suudi Arabistan'a Sert Uyarı(6/10)8


Üst düzey Ordu komutanlarının da katıldığı askeri törende konuşan İran lideri, Riyad yönetimine hitaben, "İran'ın elinin üstün olduğunu ve bir tepki verecek olursa onların durumunun iyi olmayacağını bilmeliler" diye konuştu.



Gerçekleri araştırma komitesi kurulsun Mina faciası için İran'ın da katılacağı "gerçekleri araştırma komitesi" kurulmasını isteyen Hamaney, " Olayın nedeni konusunda şimdilik önyargılı davranmıyoruz ancak Riyad yönetiminin mağdurlar konusunda görevini yerine getirmediğine inanıyoruz" dedi.



Suudi arabistan'ı ölen hacılar hakkında sorumluluğunu yerine getirmemekle suçlayan Hamaney, İran'ın İslami edep ve kardeşlik hürmeti gereği şu ana kadar soğukkanlı davrandığını söyledi.








Etiketler: İran  Dan  Suudi  Arabistan  A  Sert  Uyarı    haber

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