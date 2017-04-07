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iran'dan suriye açıklaması: sessiz kalmayacağız

İRAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması karşısında "Rusya ve İran'ın sessiz kalmayacağını" söyledi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:15
Puan Ver : İran'dan Suriye Açıklaması: Sessiz Kalmayacağız(10/10)11


İran meclisi haber ajansına (İCANA) konuşan Burucerdi, "Rusya ve İran Suriye'ye yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.



ABD'nin saldırısını "akılsızca" şeklinde nitelendiren Burucerdi, Esed rejiminin elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia etti.



 



kaynak:sabah








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