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İRAN'DAN 'NÜKLEER' AÇIKLAMASI


İRAN'DAN 'NÜKLEER' AÇIKLAMASI
Tarih : 04 Temmuz 2015, 13:28
Puan Ver : İran'dan 'nükleer' Açıklaması(10/10)12


İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki Tahran'ın nükleer programı kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen görüşmeler devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görüşmelerin devam ettiği Viyana'dan görüntülü bir mesaj yayınladı. Zarif, açıklamaları sırasında “Geride kalan bazı farklılıklara rağmen anlaşmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Ancak Bunun bir garantisi yok. Anlaşmaya varmak cesaret, değişmek özgüven, mantıklı olmak olgunluk, yanılsamaları kenara koymak bilgelik ve eski alışkanlıkları bırakmak cesaret gerektirir” dedi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, kritik ve tarihi bir seçim yapma zamanı geldiğini kaydederek, “Müzakeredeki tarafların zorlama ve baskı yapmanın kalıcı çözümlere neden olmayacağını ve daha fazla karışıklık ile düşmanlık getireceğini fark ettiklerini anlıyorum” ifadelerini kullandı.








Etiketler: İran  Dan    Nükleer    Açıklaması    haber

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