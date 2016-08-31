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İRAN'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: DERHAL DURDURUN !


İRAN'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: DERHAL DURDURUN !
Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:45
Puan Ver : İran'dan Flaş Türkiye Açıklaması: Derhal Durdurun !(0/10)


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.



Kasımi, "Türkiye'nin Suriye topraklarında varlığını sürdürmesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Çatışma alanının Suriye'nin kuzeyine genişlemesi, daha fazla masum insan ve sivilin ölmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.








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