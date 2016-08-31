

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini" vurguladı.







Kasımi, "Türkiye'nin Suriye topraklarında varlığını sürdürmesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir. Çatışma alanının Suriye'nin kuzeyine genişlemesi, daha fazla masum insan ve sivilin ölmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.