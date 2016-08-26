İRAN'DAN FIRAT KALKANI'NA İLK TEPKİ
Türkiye'nin Suriye sınırında Cerablus'a yönelik başlattığı askeri hareket konusunda uzun süre sessiz kalan İran'dan ilk resmi açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, askeri harekâtın Şam yönetimiyle koordineli olarak yapılması gerektiğini ifade etti.
Kasımi, "Suriye topraklarındaki terörist gruplarla mücadele, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan o ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı gösterilerek merkezi yönetimle koordineli şekilde yapılmalı" diye konuştu.
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