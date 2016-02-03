

Bikdeli, Türkiye-İran eTIR Pilot Projesi tanıtım töreninin ardından soruları yanıtladı. Doğalgaz ticaretinin kendine özgü ve profesyonelce bir ticaret olduğunu belirten Bikdeli, şöyle konuştu:







"Doğalgaz fiyatını belirleme adına da bu anlaşma metinlerinde çeşitli maddeler sığdırılıyor ki bunlardan biri de gerektiğinde tahkime başvurmaktır. Dolayısıyla tahkime başvurmak dava açma anlamı taşımamaktadır. Tam tersine anlaşma kurallarına uygun doğalgaz fiyatını belirlemek anlamındadır. Yıllardır devam eden tahkim süreci de sadece ve sadece doğalgaz anlaşmasının bir gereğinin uygulanmasıdır. Bu konu kamuoyunda gündeme getirip tartışacağımız bir konu değildir."







Bikdeli, doğalgaz ticaretinin kendine has kurallarının olduğunu belirterek, "Uzmanlarımız da başından beri konuyla ilgili kurallara ve hukuka göre davranılacağını açıkladılar. Biz her zaman şunu vurgulamışızdır ki şu anda cereyan eden tahkim sürecini değerlendirmek adına 'yok efendim sonunda doğalgaz fiyatı ucuzlayacak veya artacak' gibi konuları tartışmayı doğru bulmadığımızı söyledik. Müsaade edin uzmanlarımız iki ülke arasındaki doğalgaz ticareti anlaşmasının maddelerinin gereğini yerine getirmek için üzerine düşeni yapsınlar. Gereken görüşmeleri ve çalışmalarını gerçekleştirsinler" ifadelerini kullandı.







"TÜRKİYE EN İYİ MÜŞTERİLERDEN BİRİDİR"







İran'ın dünyadaki en önemli doğalgaz tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Bikdeli, "Buna karşın Türkiye de doğalgaz tüketimi adına en iyi



müşterilerden biridir. Tahkimin sonuçlanması esasen iki ülke arasındaki doğalgaz işbirliğini daha da geliştirmek adına yeni bir başlangıç sayılır. İran ve Türkiye arasında doğalgaz ve enerji konusundaki işbirliğinin bir kısmı tahkimin neticesini beklemekteydi. Söz veriyorum, sürecin bitmesiyle birlikte bu alandaki işbirliklerimiz daha geniş alanlara yansıyacaktır" diye konuştu.



İran'ın geriye dönük Türkiye'ye 4 yıllık doğalgaz parasını geri ödemesiyle ilgili sürecin sorulması üzerine de Büyükelçi Bikdeli, sözlerini şöyle tamamladı:







"Bunlar bizim tarafımızdan ele alınacak konular değildir. Biz burada doğalgaz ticareti konusunda konuşuyoruz. Müsaade edelim bu teknik konular iki ülkenin uzmanları tarafından ale alınsın ve sonuça bağlansın. Doğalgaz konusuyla ilgili iki ülke arasında uzmanlar devamlı bir şekilde iletişimi ve görüşmeleri mevcuttur. Halen İran doğalgazı devamlı bir şeklide Türkiye'ye ihraç edilmektedir. İran-Türkiye doğalgaz işbirliği iki ülke arasındaki en önemli işbirliğidir. İlişkileri güçlendirmek adına da büyük rol oynamaktadır. Bu konu sonuçlanır sonuçlanmaz size bildireceğiz."