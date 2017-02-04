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iran'dan çok sert: füzelerimizi kafalarında patlatırız

İRAN'DAN ÇOK SERT: FÜZELERİMİZİ KAFALARINDA PATLATIRIZ

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nden bir general, İran'ın güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda düşmanlara karşı balistik füzelerin kullanılacağını söyledi

Tarih : 04 Şubat 2017, 13:47
Puan Ver : İran'dan Çok Sert: Füzelerimizi Kafalarında Patlatırız(8/10)6


İran'ın balistik füze denemesiyle başlayan ABD-İran gerilimi giderek tırmanıyor. ABD'den gelen 'İran terörün en büyük sponsoru' şeklindeki açıklamanın ardından, çok sert bir açıklama da İran'dan geldi.



İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Generali Amir Ali Hajizadeh yaptığı açıklamada, "Gece, gündüz İran'ın güvenliğini korumak için çalışıyoruz. Düşmanlarımızdan en ufak bir yanlış adım görürsek, füzelerimizi onların kafasında patlatırız." ifadelerini kullandı.



Karşılıklı gelen sert açıklamalar ve giderek yükselen tansiyona rağmen İran, bugün yeni füze tatbikatları yapacağını açıklamıştı.



İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Simnan kenti kırsalında "Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatına başladığını duyurmuş, hava savunma sistemleri, radar, elektronik harp sistemleri ve yerli üretim füzelerin deneneceği tatbikatın 5 gün süreceği belirtilmişti.



 



kaynak:habertürk








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