Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor
Gülse, Acun'a Meydan Okudu: Biz Daha Olaylıyız, Bizi Takip Edin!
Arda Turan Dünya Evine Girdi! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
11 Ayrı Hayat, 11 Acı! Birlikte Son Kez Böyle Gülümsediler
Sevgilisi Üçlü İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Isırarak Kopardı
Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!
Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
Cesur Pozlarını Paylaşan Hemşire İşinden Oldu
250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi
Juventus Zirveyi Bırakmadı
Kızılay Başkanı: İran'da Düşen Jetin Enkazına 4 Saat Sonra Ulaşılacak
İran'da Düşen Uçakta Ünlülerin Modacısı Da Yer Alıyormuş
İşte Düşen Jetin Pilotu! Hava Kuvvetlerinin İlk Mezunlarındandı
Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı
Galatasaray'dan Muhteşem Geri Dönüş!
Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu
Galatasaray'da Deprem! Yıldız Futbolcu F.Bahçe Derbisinde Yok

İran'dan acı haber! 11 cansız beden enkaz alanında bulundu!

İRAN'DAN ACI HABER! 11 CANSIZ BEDEN ENKAZ ALANINDA BULUNDU!

İran'da düşen Türk jetinin enkazına ulaşıldı. Uçaktaki 11 kişinin cansız bedeni enkaz alanında bulunurken kimlik tespiti için DNA testi yapılması gerektiği açıklandı.

Tarih : 11 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!(10/10)6

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi.

DNA TESTİNE GEREKİYOR

Jetin enkazına ulaşılırken, İran Acil Yardım Kurumu, ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı

UÇAKTAKİ 11 KİŞİNİN İSİMLERİ

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.

"İRAN UÇAĞI DA AYNI BÖLGEDE DÜŞMÜŞTÜ"

Uçaktan sinyal alınamıyor. İran'da jetin düştüğü bölgede geçtiğimiz haftalarda İran Hava Yollarına ait bir uçak düşmüş ve 80 küsur kişi hayatını kaybetmişti.

"UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT"

Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ İÇİN BAE'YE GİTTİ

Uçak'ta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile 3 kadın mürettebat bulunuyordu. Mina Başaran'ın nikah töreni öncesi bekarlığa veda partisi için BAE'ye gittiği öğrenildi.

Öte yandan Başaran Holding'ten yapılan açıklamada uçuşun bilgilerinin dışında olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Dan  Acı  Haber  11  Cansız  Beden  Enkaz  Alanında  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER