İran Parlamento Sözcüsü Laricani, "ABD eğer nükleer anlaşmadan çıkarsa, bu onların sonu olacaktır." diyerek sert çıktı.

İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD'nin nükleer anlaşma konusundaki duruşu, küresel kaosa yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"ANLAŞMADAN ÇIKARSA, BU ONLARIN SONU OLUR"

İran Parlamento Sözcüsü Ali Laricani, " ABD eğer nükleer anlaşmadan çıkarsa, bu onların sonu olacaktır. ABD'nin nükleer anlaşma konusundaki duruşu, küresel kaosa yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Tahran'ın Rusya'nın nükleer anlaşma etrafındaki durumu çözmede bir rol oynayacağını umduğunu" söyledi.

TRUMP'IN BUGÜN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran stratejisini açıklaması bekleniyor.

Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilebileceğini belirtilirken Trump anlaşmaya onay vermezse, Kongre de İran'a yönelik ekonomik ambargoların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

"NÜKLEER ANLAŞMAYI YIRTIP ATACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kampanyasında yaptığı konuşmalarda, seçimleri kazanması durumunda, 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı "yırtıp atacağını" savunmuştu.

Kaynak: haberinburada