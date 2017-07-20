İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Caferi ABD'ye, "İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplasın, aksi taktirde maliyeti ağır olur." uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Caferi, ABD'nin, başında bulunduğu orduyu terör örgütü ilan edip yaptırım kapsamına alma çalışmalarına sert tepki gösterdi. Caferi, "ABD bunu yapmadan İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplasın" uyarısında bulundu.

"ABD'YE MALİYETİ YÜKSEK OLUR"

Meşhet kentinde Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri komutanlarının hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ordusunun ABD tarafından yaptırım kapsamına alınması halinde bunun ABD'ye "maliyetinin yüksek" olacağı söyledi.

"YANLIŞ BİR HESAPLAMANIN BEDELİNİ ÖDER"

Tümgeneral Caferi, "ABD, Devrim Muhafızları'na yaptırım konusunu ele almadan önce İran etrafında bin kilometre derinliğindeki üslerini toplamalı. Washington, yapacağı yanlış bir hesaplamanın bedelini ancak yüksek maliyetle düzeltebileceğini bilmeli" diye konuştu.

"ŞEREFLİ BİR ERKEĞİN NAMUSUNU SAVUNDUĞU GİBİ SAVUNACAĞIZ"

Füze alanında yürüttükleri çalışmaları asla müzakere konusu yapmayacaklarını kaydeden İranlı general,"Füze kapasitemizi, şerefli bir erkeğin namusunu savunduğu gibi savunacağız" dedi.

"ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERLERİ İÇİN BÜYÜK RİSK DEMEKTİR"

Aynı toplantıda iki gün önce söz alan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de ABD'yi sert ifadelerle hedef alarak,"Devrim Muhafızları'na terörist bir örgüt muamelesi yapılması, Amerikalılar, onların bölgedeki üsleri ve askerleri için büyük risk demektir" diye konuşmuştu.

Kaynak: haberinburada