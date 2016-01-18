İRAN'DAN ABD'YE SERT TEPKİ
ABD ekonomik yaptırımları kaldırdığı İran'a balistik füze programı nedeniyle yeni yaptırımlar getirdi. Yeni yaptırımlara sert tepki gösteren Tahran, "ABD yaptırımlarının yasal ve ahlaki meşruiyeti yok" dedi.
İran'a balistik füze programı nedeniyle yeni yaptırımlar ABD'nin Tahran'ın nükleer programı nedeniyle uyguladığı yaptırımları kaldırmasından bir gün sonra açıklandı. NTV'nin haberine göre bu yaptırımlara göre İran'ın füze programıyla bağlantılı 11 kişi ve kurum ABD bankacılık sistemini kullanamayacak. Washington'ın bu adımına Tahran'dan sert açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Jaber Ansari, "İran'ın balistik füze programını hedefleyen ABD yaptırımlarının yasal ve ahlaki meşruiyeti yok" dedi. Geçtiğimiz ekim ayında İran, BM yasaklarına rağmen nükleer başlık taşama kapasitesi de bulunan hassas güdümlü balistik füze denemesi yapmıştı.
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