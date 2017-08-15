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İRAN'DAN ABD'YE SERT TEHDİT: SAATLER İÇİNDE NÜKLEER ANLAŞMAYI SONLANDIRIRIZ


İran'dan ABD'ye Sert Tehdit: Saatler İçinde Nükleer Anlaşmayı Sonlandırırız
Tarih : 15 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : İran'dan Abd'ye Sert Tehdit: Saatler İçinde Nükleer Anlaşmayı Sonlandırırız(8/10)4

ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar ekleme fikri İran'ı kızdırdı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD yaptırımlarına yenisini eklerse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmayı sonlandırabilir." dedi.

"TRUMP İYİ BİR PARTNER DEĞİL"

AFP'nin haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump, ABD'nin iyi bir partner olmadığını kanıtladı" dedi.

Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında "Eğer ABD yaptırımlara devam ederse İran saatler içerisinde nükleer anlaşmadan çekilebilir" ifadelerini kullandı. "Daha önce başarısız yaptırımlar uygulandı" diyen Ruhani, bunların daha sonra müzakere masasında sonuçlandığını söyledi.

FÜZE PROGRAMI HARCAMALARINI ARTTIRMA KARARI ALMIŞLARDI

İran meclisi geçtiğimiz günlerde ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak füze programı harcamalarını arttırma kararı almıştı. İran meclisi füze programı için 520 milyon dolarlık kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onaylamıştı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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