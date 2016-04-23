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iran'dan abd'ye nükleer satış

İRAN'DAN ABD'YE NÜKLEER SATIŞ

İran, nükleer reaktörlerde kullanılmak üzere ABD'ye "ağır su" satacak.

Tarih : 23 Nisan 2016, 10:00
Puan Ver : İran'dan Abd'ye Nükleer Satış(8/10)9


İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, nükleer anlaşmayla ilgili Ortak Komisyon toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran'ın ABD'ye nükleer reaktörlerde kullanılan ağır su satışı yapacağını belirtti.



Arakçi, "Anlaşmayı imzalamak için üç aydır müzakere halindeydik. Bugün 32 ton ağır su satışı anlaşması imzalandı." dedi.



İran ile P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015'te varılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına yönelik sorunların ele alındığı Ortak Komisyon'un üçüncü toplantısı, bugün Viyana'da gerçekleştirildi.



Nükleer anlaşmaya göre Tahran yönetimi, anlaşma uyarınca yeniden yapılandırılan Arak Ağır Su Reaktörü'nde ağır su kullanabilse de arz fazlası ağır su ya da zenginleştirilmiş uranyumu yurtdışına satmak zorunda bulunuyor.

 








Etiketler: İran  Dan  Abd  Ye  Nükleer  Satış    haber

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