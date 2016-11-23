

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik uygulanan yaptırımların 10 yıl daha uzatılması kararının yasalaşması halinde bunu nükleer anlaşmanın ihlali sayacaklarını söyledi.







İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki ikametgahında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı grupları kabul eden Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları uzatma kararını değerlendirdi.







Hamaney, "Mevcut Amerikan yönetimi, birçok kez nükleer anlaşmayı ihlal etti. Bunun son örneği de yaptırımların 10 yıl uzatılmasıdır. Gerçekleşmesi durumunda bu kesinlikle nükleer anlaşmanın ihlali olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti buna karşı kesinlikle tepki verecektir." dedi.







kaynak:yenişafak