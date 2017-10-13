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İran'dan ABD'ye gözdağı: Devrim Muhafızlarını terör saymak savaş ilanı

İRAN'DAN ABD'YE GÖZDAĞI: DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR SAYMAK SAVAŞ İLANI

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından terör listesine alınmasının, ülkesine karşı savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : İran'dan Abd'ye Gözdağı: Devrim Muhafızlarını Terör Saymak Savaş İlanı(5/10)1

İran Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından terör listesine alınması ihtimali İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları sırasında yabancı basın mensuplarının gündemdeki ABD'nin nükleer anlaşma hakkındaki siyaseti ve İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınma ihtimali konusundaki sorularını cevapladı.

"DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALMAK SAVAŞ İLANIDIR"

Salihi, DMO'nun ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından terör listesine alınmasının "ABD'nin İran halkına yönelik düşmanca tavrı"nın bir eseri olacağını söyleyerek, "Her ülkenin ordusu ve silahlı kuvvetleri, o ülkenin emniyet ve güvenliğinin güvencesidir. Dolayısıyla, bu yönde alınacak bir kararı, savaş ilanı olarak sayarız." ifadelerini kullandı.

"ABD ANLAŞMAYI İHLAL EDERSE SONUÇLARINA KATLANIR"

ABD'nin, nükleer anlaşmayı "ihlal etmesi" durumunda uluslararası arenada doğuracak sonuçlarına da katlanması gerektiğini belirten Salihi, "İran, ABD'nin bu konuda sergileyeceği tavrına uygun kararlar alacaktır." dedi.

TRUMP, YARIN KARARINI AÇIKLAYACAK

Trump'ın yarın, ABD'nin, nükleer anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağı konusunda kararını açıklaması bekleniyor.Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya + AB) arasında 14 Temmuz 2015 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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