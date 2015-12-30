

AP'nin geçtiği haberde Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda, gemiye isabet etmeyen füzenin kışkırtma amaçlı olduğu bildirildi.







ABD'li yetkili Harry S. Truman, İran Devrim Muhafızları'nın Arap Denizi ve Basra Körfezi'nde tatbikat yaptığını söyledi. Truman ayrıca ABD destroyerine bir Fransız fırkateynin refakat ettiğini dile getirdi. İran karasularına girilmediğini söyleyen Truman, roketin sancak tarafından bin 500 metre pozisyondan atıldığını açıkladı.







ABD'li yetkililer İran'ı gereksiz yere kışkırtma yapmakla suçladı. İran tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.