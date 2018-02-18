İRAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ
Son Dakika! İran'dan havalanan bir yolcu uçağı ile radar irtibatı kesildi. Uçağın düştüğü iddiası üzerine ekipler enkaz arama çalışmasına başladı.
İran'da, başkent tahran'dan kalkan bir uçakla irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü iddia ediliyor. Yerel kaynaklardan biri uçağın içinde 60, diğeri ise 100 kişi olduğunu belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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