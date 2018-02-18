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İran'da yolcu uçağı düştü

İRAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Son Dakika! İran'dan havalanan bir yolcu uçağı ile radar irtibatı kesildi. Uçağın düştüğü iddiası üzerine ekipler enkaz arama çalışmasına başladı.

Tarih : 18 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : İran'da Yolcu Uçağı Düştü(10/10)6

İran'da, başkent tahran'dan kalkan bir uçakla irtibatın kesilmesinin ardından düştüğü iddia ediliyor. Yerel kaynaklardan biri uçağın içinde 60, diğeri ise 100 kişi olduğunu belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İran  Da  Yolcu  Uçağı  Düştü    haber

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