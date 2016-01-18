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İRAN'DA SOSYAL MEDYA YASAĞI KALKTI


İRAN'DA SOSYAL MEDYA YASAĞI KALKTI
Tarih : 18 Ocak 2016, 10:13
Puan Ver : İran'da Sosyal Medya Yasağı Kalktı(7/10)5


Batıyla vardığı nükleer anlaşmanın ardından uluslararası yaptırımlardan kurtulan İran'da sosyal medyada da değişiklikler var. Bazı kullanıcılar sosyal medya sitelerine uygulanan engelin kaldırıldığını duyurdu.



İranlı gazeteci Alborz Habibi, twitter üzerinden "yaptırımsız iran'dan attığım ilk tweet. Aynı zamanda ilk kez VPN kullanıp sansürü aşmadan tweet atıyorum" mesajını paylaştı

 








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