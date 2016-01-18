İRAN'DA SOSYAL MEDYA YASAĞI KALKTI
Batıyla vardığı nükleer anlaşmanın ardından uluslararası yaptırımlardan kurtulan İran'da sosyal medyada da değişiklikler var. Bazı kullanıcılar sosyal medya sitelerine uygulanan engelin kaldırıldığını duyurdu.
İranlı gazeteci Alborz Habibi, twitter üzerinden "yaptırımsız iran'dan attığım ilk tweet. Aynı zamanda ilk kez VPN kullanıp sansürü aşmadan tweet atıyorum" mesajını paylaştı
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar