

Batıyla vardığı nükleer anlaşmanın ardından uluslararası yaptırımlardan kurtulan İran'da sosyal medyada da değişiklikler var. Bazı kullanıcılar sosyal medya sitelerine uygulanan engelin kaldırıldığını duyurdu.







İranlı gazeteci Alborz Habibi, twitter üzerinden "yaptırımsız iran'dan attığım ilk tweet. Aynı zamanda ilk kez VPN kullanıp sansürü aşmadan tweet atıyorum" mesajını paylaştı



