

Başkent Tahran'daki meclisin içine Kalaşnikoflarla giren üç saldırgan arka arkaya ateş açtı, dört kişiyi rehin aldı. Saatlerce süren çatışma sonunda insanları rehin alan saldırgan meclis binası içinde kendini havaya uçurdu.







Meclisteki saldırıdan dakikalar sonra Tahran'ın güneyindeki Ayetullah Humeyni türbesinde de saldırı oldu. Bir kadın canlı bomba kendini patlattı, biri siyanür içerek intihar etti. Diğer iki saldırgansa yakalandı. Türbede ikinci bir intihar saldırısı daha gerçekleşti.







BBC, İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra ilk kez meclisin hedef alındığını duyurdu. Mecliste en az yedi kişinin öldüğü bildiriliyor. İranlı yetkililer saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.







İnsanların toplu taşıma alanlarında yoğunlaştığı bölgede saldırı hazırlığı içinde olan bir saldırgan daha yakalandı.







kaynak:milliyet