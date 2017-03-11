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iran'da patlama: 7 ölü, 3 yaralı

İRAN'DA PATLAMA: 7 ÖLÜ, 3 YARALI

İran'ın Erdebil kentindeki bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi

Tarih : 11 Mart 2017, 12:20
Puan Ver : İran'da Patlama: 7 Ölü, 3 Yaralı(5/10)5


İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Erdebil Tıp ve Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret İhvan Ekberi, kentte bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.



Ekberi, yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.



İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdiği haberinde, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin patlama sonucu yıkılan evin molozları altında kalabileceği ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



Patlama nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.



 



kaynak:habertürk








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