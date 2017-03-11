İRAN'DA PATLAMA: 7 ÖLÜ, 3 YARALI
İran'ın Erdebil kentindeki bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi
İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde bir evde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İran'ın resmi ajansı İRNA'ya konuşan Erdebil Tıp ve Sağlık Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret İhvan Ekberi, kentte bir evde yanıcı madde patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ekberi, yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı ise yaralı sayısını 8 olarak bildirdiği haberinde, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin patlama sonucu yıkılan evin molozları altında kalabileceği ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Patlama nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin sayısının artmasından endişe ediliyor.
kaynak:habertürk
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