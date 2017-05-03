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iran'da madende patlama!

İRAN'DA MADENDE PATLAMA!

İran'ın kuzeyinde bir kömür ocağında patlama meydana geldiği bildirildi. Ocakta 50'den fazla madenci mahsur kaldı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:41
Puan Ver : İran'da Madende Patlama!(8/10)7


İran devlet medyasına göre, ülkenin kuzeyinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 50'den fazla madenci madende mahsur kaldı.



Çok sayıda ambulans, helikopter ve kurtarma ekibinin Azadshahr'da bulunan madene yönlendirildiği bildirildi. Göçük altında kalan madencilerin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediliyor



 



kaynak:sabah








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