İRAN'DA HAVUZ PARTİSİ YAPAN 64 GENCE GÖZALTI
İran'da havuz partisi yapan gençlere operasyon düzenleyen polis, 64 genci gözaltına aldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in İsfahan güvenlik güçleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 64 genç kız ve erkek İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
"YARI ÇIPLAK GENÇLER GÖZALTINA ALINDI"
İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
GÖZALTINA ALINANLAR ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ
Operasyonda çok miktarda alkollü içeceğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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