İRAN'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 27 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI
İran istihbarat servisi, başkent Tahran'da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.
DEAŞ'a İran'da darbe vuruldu. Tahran'da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı.
MERKEZ İLLERDE EYLEM YAPACAKLARDI
İstihbarat Servisinden, "İstihbarat ajanları, merkez illerde ve kutsal şehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 27 teröristi tespit edip tutukladı" açıklaması yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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