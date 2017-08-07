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İran'da Eylem Hazırlığındaki 27 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

İRAN'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 27 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

İran istihbarat servisi, başkent Tahran'da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 27 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : İran'da Eylem Hazırlığındaki 27 Deaş'lı Terörist Yakalandı(8/10)4

DEAŞ'a İran'da darbe vuruldu. Tahran'da terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı.

MERKEZ İLLERDE EYLEM YAPACAKLARDI

İstihbarat Servisinden, "İstihbarat ajanları, merkez illerde ve kutsal şehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 27 teröristi tespit edip tutukladı" açıklaması yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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