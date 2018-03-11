İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA ÜNLÜLERİN MODACISI DA YER ALIYORMUŞ
İran'da düşen jette bulunan 8 yolcunun kimlikleri belli oldu. Yolculardan birinin ünlü modacı Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu ortaya çıktı.
YOLCULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Türk jeti İran'da düştü. Başaran Holding'e ait olan jetin içerisinde 8 yolcu 3 mürettebat bulunuyordu.
Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.
ÜNLÜ MODACI DA UÇAKTAYDI
Yolcular arasındaki Liana Hananel ünlülerin modacısı olarak tanınıyor ve Lily & Rose'un kurucusu.
Kaynak: haberinburada
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