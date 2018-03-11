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İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA ÜNLÜLERİN MODACISI DA YER ALIYORMUŞ


İran'da düşen uçakta ünlülerin modacısı da yer alıyormuş
Tarih : 11 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : İran'da Düşen Uçakta Ünlülerin Modacısı Da Yer Alıyormuş(9/10)5

İran'da düşen jette bulunan 8 yolcunun kimlikleri belli oldu. Yolculardan birinin ünlü modacı Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu ortaya çıktı.

YOLCULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Türk jeti İran'da düştü. Başaran Holding'e ait olan jetin içerisinde 8 yolcu 3 mürettebat bulunuyordu.

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.

ÜNLÜ MODACI DA UÇAKTAYDI

Yolcular arasındaki Liana Hananel ünlülerin modacısı olarak tanınıyor ve Lily & Rose'un kurucusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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