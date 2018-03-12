İRAN'DA DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA!
Son dakika... Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili, "Kara kutu bulundu. Kazanın kesin nedeni bilinmiyor." dedi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili konuştu.
Bozdağ şunları söyledi:
Yaşamını yitiren 11 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazelere ulaşıldı. Kara kutu bulundu. Kazanın kesin nedeni belli değil.
Kaynak: haberinburada
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