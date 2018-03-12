İRAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARININ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
İran'da düşen Türk uçağının enkazındaki zorlu arama kurtarma faaliyetlerinin video görüntüleri ortaya çıktı.
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşını taşıyan 3 mürettebatlı uçak İran'ın güneyindeki Şehri Kürd kentinde dağlık bölgeye düştü. Uçaktaki mürettebat dahil 11 kişi yaşamını yitirdiği kaza alanındaki arama kurtarma faaliyetlerinin video görüntüsü ortaya çıktı.
SAATLER SONRA BÖLGEYE ULAŞILDI
Saatler sonra ulaşılan uçak enkazındaki arama kurtarma faaliyetlerinin fotoğraflarının ardından video görüntüsü ortaya çıktı.
Videoda, dağlık ve oldukça sarp olan bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlanarak yürütükleri görünüyor.
AYNI BÖLGEDE İRAN UÇAĞI DA DÜŞMÜŞTÜ
Hatırlanacağı gibi aynı bölgede 1 ay önce de İran hava yollarına ait yolcu uçağı düşmüş kurtarma çalışmaları yaklaşık bir hafta sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar