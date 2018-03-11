Son dakika... Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel Türk jeti İran'da düştü. Jetin Başaran Holding'e ait olduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek için yola çıkan Türk jeti İran'da düştü. Başaran Holding'e ait olan jetin içerisinde 8 yolcu 3 mürettebat bulunuyordu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN JET AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.

Kaynak: haberinburada