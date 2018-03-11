Birleşik Arap Emirlikleri'nde bekarlığa veda partisine giden Mina Başaran ve 7 arkadaşını İstanbul'a getiren özel jet İran'da düştü. Başaran, 17 gün sonra nikah masasına oturacaktı.

28 MART'TA NİKAHLANACAKTI

Başran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 28 Mart'ta nişanlısı Süzer Otelcilik Başkanı Evren Teker ile nikah masasına oturacaktı.

NİKAHA BİN KİŞİ DAVET EDİLMİŞTİ

Mina Başaran, bir yıl önce gönlünü kaptırdığı Evren Teker ile 2 Kasım'da nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İki isimin 28 Mart'ta Ritz Carlton'daki düğününe bin kişi davet edilmişti.

Kaynak: haberinburada