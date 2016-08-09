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iran'da altı idam

İRAN'DA ALTI İDAM

İran'da çeşitli suçlardan altı kişinin daha idam edildiği bildirildi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:27
Puan Ver : İran'da Altı İdam(0/10)




 

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, aralarında "siyasi" tutuklu Muhammed Abdullahi'nin (35) de bulunduğu altı kişi sabah saatlerinde Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye Merkez Cezaevi'nde idam edildi.

 

Haberde, siyasi tutuklu olduğu iddia edilen Abdullahi'nin muhalif Kürt partilerinden birine üye olduğu ve rejime karşı savaştığı suçlamasıyla 2010'da Mahabad Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edildiği belirtildi.

 

Diğer mahkumlardan Kamuran Pureft, Tevhid Purmehdi, Emir Azizi, Cihangir Rezevizade ve Cebrail Kenanizade'nin ise uyuşturucuyla ilgili suçlardan dolayı idam edildiği ifade edildi.








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